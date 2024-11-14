«Не Новосибирск, а Новайсэбэр»: казахстанский политик назвал сибирскую столицу территорией Казахстана

Бывший депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров заявил, что ранее некоторые российские города находились под контролем Чингисхана и его потомков, что, по его мнению, даёт основание казахам претендовать на эти земли. В число «казахских владений» политик включил Новосибирск, Алтай, Омск, Оренбург, Тюмень и другие российские города.

— Не Новосибирск, а Новайсэбэр — это Ногай-Сивир, это наши казахские земли. Тюмень — Тюмэн— южные края Золотой Орды, а за ней выше тоже наши территории. Омск – Омбы. Не Оренбург, а Орэнбор — когда-то столица казахского государства… Половина нынешней России — это исторические земли казахов. И Казахстан имеет полное моральное и историческое право требовать эти земли назад, — заявил Кайсаров.

На слова казахстанского политика молниеносно отреагировали в Госдуме РФ.

— У России такого рода территориальных претензий к странам, с которыми у нас существует диалог, дружба, сотрудничество и партнёрство, нет. Что касается маргиналов, которые считают, что Оренбург — это казахский город или что-то в этом роде, то цена им известна, — прокомментировал умозаключения Кайсарова в разговоре с «Подъёмом» первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

Стоит отметить, что Кайсаров дважды пытался занять пост президента Казахстана, но потерпел фиаско из-за недостаточного владения казахским языком.

Напомним, в начале ноября жителей Новосибирска потрясла новость об открытии в областном центре представительства милиции Кыргызстана. В республиканском МВД пояснили, что кыргызские силовики направлены на службу в Россию «для содействия в вопросах защиты прав и интересов, принятия мер по профилактике преступлений, недопущению противоправных действий со стороны наших соотечественников». Представителем МВД КР в Новосибирске назначен подполковник милиции Эрнест Асанов.

Ранее редакция сообщала о вступлении в силу новых правил въезда иностранцев на территорию России. Теперь мигрантам попасть в нашу страну станет сложнее. Документы с их именами и фамилиями будут переводиться на русский язык, что позволит избежать ошибок при внесении данных в государственные системы, оперативно выявлять наличие нарушений законов РФ у иностранных специалистов и не допускать их в страну.