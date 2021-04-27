За четыре года резиденты промпарка «Экран» получили выручку в размере 23,5 млрд рублей

В индустриальном парке «Экран» подвели итоги работы за четыре года, сообщает пресс-служба РАТМ Холдинга.

Так, с 2017 года резиденты инвестировали в модернизацию и расширение производств на территории браунфилда 3,22 млрд рублей. Их выручка за тот же период сложилась в размере 23,5 млрд рублей; выручка управляющей компании – 9,56 млрд рублей.

В настоящее время на предприятиях, имеющих статус резидентов, организованы 1 065 рабочих мест.

Суммарный объем налоговых отчислений резидентов и УК промпарка в бюджет Новосибирской области составил 607 млн рублей. Всего же в бюджетную систему Российской Федерации от участников паркового проекта поступило около 3 млрд рублей (в том числе, в виде налогов 1,47 млрд, страховых взносов – 903 млн, таможенных платежей – 602 млн).

— Несмотря на влияние пандемии, ни одно производство, расположенное на «Экране», не закрылось, — комментирует заместитель генерального директора ООО «РИД Групп» Егор Казанцев. — Год назад у нас размещались 209 компаний, сегодня 223: кто-то в силу объективных причин уходит, привлекаем других – происходит обычная ротация. В период локдауна совместно с Ассоциацией индустриальных парков (АИП) России мы добились для резидентов возможности осуществлять непрерывную деятельность, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, в декабре 2020 года, согласно «Рейтингу инвестиционной привлекательности особых экономических зон и индустриальных парков» аналитического центра «ЭКСПЕРТ», браунфилду «Экран» вновь присвоен класс А, который объединяет промпарки «эффективные и привлекательные, имеющие ряд ограничений (например, высокую стоимость ресурсов, отсутствие льгот)».