Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть почтил память Ленина

Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть почтил 100-летие со дня смерти Владимира Ильича Ленина.
— 100 лет назад ушел из жизни Владимир Ильич Ленин — основатель нашего государства. Хотя говорить «ушел из жизни» применительно к таким людям не совсем правильно: Ленин всегда оставался с нами, и то, что сделано им, его товарищами-большевиками — тоже, приводит слова первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолия Локтя сайт КПРФ.
По словам Локтя, Новосибирск многим обязан СССР. Также он вспомнил самый необычный памятник Ильичу — Дом Ленина.
Ранее редакция сообщала о том, что уроженец Новосибирска Николай Харитонов станет кандидатом на пост президента от КПРФ.
Фото с сайта Новосибирского отделения КПРФ
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