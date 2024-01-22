Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть почтил память Ленина

Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть почтил 100-летие со дня смерти Владимира Ильича Ленина.

— 100 лет назад ушел из жизни Владимир Ильич Ленин — основатель нашего государства. Хотя говорить «ушел из жизни» применительно к таким людям не совсем правильно: Ленин всегда оставался с нами, и то, что сделано им, его товарищами-большевиками — тоже, приводит слова первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолия Локтя сайт КПРФ.