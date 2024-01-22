Прогноз для метеочувствительных: магнитная буря 23 января

Легкая магнитная буря ожидается во вторник, 23 января, пишет АиФ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Эксперты уточняют, что вспышка достигнет уровня G1 к 6:00 утра. В течение нескольких часов до и после этого явления будут зафиксированы геомагнитные возмущения.

Несмотря на то, что ученые сообщают о слабой буре уровня G1, метеочувствительным людям следует внимательнее отнестись к своему здоровью, и, по совету врачей, употреблять здоровую пищу, добавляя в свой рацион овощи и фрукты.

Ранее редакция публиковала расписание магнитных бурь в январе 2024.