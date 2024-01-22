Номинацию «Признание детства» вручили ученому НГУ Тимуру Насыбуллову

В Новосибирске состоялось вручение премии «Признание детства».
В этом году ее лауреатом в номинации «Ученый года по версии юных новосибирцев» стал доктор физико-математических наук и заместитель директора Международного математического центра НГУ Тимур Насыбуллов.
— Мы понимаем, что для развития математики нужно работать с молодежью, начиная со школьных лет. Мне очень приятно получить эту награду. Я воспринимаю ее как знак того, что совместно мы движемся в правильном направлении, — приводит сайт НГУ слова Тимура Насыбуллова.
За пять лет этой премии были удостоены многие видные деятели образования Новосибирска и области.
Ранее редакция сообщала о том, что главный режиссер НОВАТа стал председателем жюри национальной премии «Золотая маска».
Фото с сайта НГУ.
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