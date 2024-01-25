Мэр Анатолий Локоть досрочно прекратил свои полномочия

С 25 января Анатолий Локоть досрочно прекратил полномочия главы Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Локоть ушел с поста в отставку по собственному желанию. Он дважды избирался мэром Новосибирска: в 2014 и 2019 годах.

Напомним, о том, что Анатолий Локоть уходит с поста градоначальника стало известно в конце 2023 года. Вначале об этом Infopro54 сообщили собственные источники редакции. Через несколько дней эту информацию подтвердил губернатор Андрей Травников.

Он пояснил, что Анатолий Локоть ушел в отпуск с последующим увольнением. Исполнять обязанности мэра был назначен первый заместитель Олег Клемешов.

Ранее редакция сообщала о том, что выборы мэра по новой процедуре в Новосибирске планируют запустить 14 февраля.