Мэр Анатолий Локоть досрочно прекратил свои полномочия

С 25 января Анатолий Локоть досрочно прекратил полномочия главы Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Локоть ушел с поста в отставку по собственному желанию. Он дважды избирался мэром Новосибирска: в 2014 и 2019 годах.
сообщили собственные источники редакции. Через несколько дней эту информацию подтвердил губернатор Андрей Травников.
Он пояснил, что Анатолий Локоть ушел в отпуск с последующим увольнением. Исполнять обязанности мэра был назначен первый заместитель Олег Клемешов.
Ранее редакция сообщала о том, что выборы мэра по новой процедуре в Новосибирске планируют запустить 14 февраля.
Фото из телеграм-канала Анатолия Локтя
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