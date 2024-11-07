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Экс-мэр Новосибирска Локоть поздравил горожан с годовщиной Октябрьской революции

  • 07/11/2024, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Экс-мэр Новосибирска Локоть поздравил всех с Октябрьской революцией
Сегодня в городе пройдут демонстрация и митинг, организованные КПРФ

Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан со 107-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.

— Партия большевиков под руководством Ленина создала уникальное Советское государство, в котором интересы человека труда были высшей ценностью, все народы жили в мире и согласии, — напомнил Локоть.

Он считает, что последующий распад СССР стал крупнейшей геополитической катастрофой XX века. По его мнению, агрессивные действия Запада направлены на то, чтобы подчинить своей воле и разделить братские народы.

— Идеи социальной справедливости, солидарности и братства не утратили своей актуальности. Только возврат на созидательный путь — путь социализма XXI века — поможет нашей стране окрепнуть и победить, — подчеркнул экс-мэр.

Стоит отметить, что сегодня вечером на аллее Красного проспекта пройдет демонстрация, посвященная 107-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, а затем стартует митинг на площади Ленина. Эти мероприятия будет проводить реготделение КПРФ Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря.

Источник фото: пресс-службы мэрии Новосибирск из телеграм-канала Анатолия Локтя

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Рубрики : Общество Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Октябрьская революция Митинг Анатолий Локоть


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