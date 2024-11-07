Экс-мэр Новосибирска Локоть поздравил горожан с годовщиной Октябрьской революции

Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан со 107-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
— Партия большевиков под руководством Ленина создала уникальное Советское государство, в котором интересы человека труда были высшей ценностью, все народы жили в мире и согласии, — напомнил Локоть.
Он считает, что последующий распад СССР стал крупнейшей геополитической катастрофой XX века. По его мнению, агрессивные действия Запада направлены на то, чтобы подчинить своей воле и разделить братские народы.
— Идеи социальной справедливости, солидарности и братства не утратили своей актуальности. Только возврат на созидательный путь — путь социализма XXI века — поможет нашей стране окрепнуть и победить, — подчеркнул экс-мэр.
Стоит отметить, что сегодня вечером на аллее Красного проспекта пройдет демонстрация, посвященная 107-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, а затем стартует митинг на площади Ленина. Эти мероприятия будет проводить реготделение КПРФ Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря.
Источник фото: пресс-службы мэрии Новосибирск из телеграм-канала Анатолия Локтя
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