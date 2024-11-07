Новосибирцев попросили прокомментировать правила использования самокатов в городе

Жителей Новосибирска приглашают принять участие в опросе о правилах использования самокатов в городах России.

В правительстве страны активно обсуждают вопрос о введении возрастных ограничений для управления электросамокатами и необходимости получения прав на использование этим видом транспорта.

До 21 ноября каждый житель Новосибирска имеет возможность выразить своё мнение по поводу организации движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности в городе. Чтобы это сделать, необходимо заполнить анкету «Электросамокаты в городе: ищем баланс» на портале Госуслуг. Анкета состоит из шести вопросов. Среди них: где должны ездить самокаты, доставляют ли они неудобства при прогулках, какая скорость допустима на тротуарах и т.д.

Напомним, из-за использования электросамокатов в городах постоянно возникают проблемы. Самокатчики ездят по узким тропинкам, «шашкуют» между пешеходами, сигналят, требуя освободить дорогу. Это приводит к авариям. Сами самокатчики жалуются на отсутствие инфраструктуры для безопасных поездок на СИМ, на непроработанную безбарьерную среду: увысоких бордюров нет съездов, сточные каналы без решёток сверху, на плитке и асфальте ямы, в которые помещается колесо самоката, а также на ограниченность маршрутов.

Ранее редакция сообщала о том, что Юрент выписал две тысячи штрафов арендаторам самокатов в Новосибирске.