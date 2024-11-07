В двух населенных пунктах под Новосибирском ввели карантин по бешенству

В Новосибирской области зарегистрированы новые случаи бешенства. Карантин по бешенству введен на территории станции Лесная Поляна и поселка Луговой.
— Установить с 5 ноября 2024 года по 3 января 2025 года на территории поселка Луговой Полойского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, — говорится в распоряжении за подписью Андрея Травникова, губернатора Новосибирской области.
На станции Лесная Поляна ограничительные мероприятия введены до 4 января 2025 года.
В течение двух месяцев в районе, где был выявлен эпизоотический очаг, запрещено проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. Также вводится запрет на вывоз животных из населенного пункта.
Ранее редакция сообщала о том, что очаг бруцеллёза обнаружили в Новосибирской области.
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