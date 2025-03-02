Банк России перенес внедрение цифрового рубля на неопределенный срок

Массовое использование цифрового рубля перенесено с 1 июля 2025 года на более поздний срок. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России, организованной Ассоциацией банков России (АБР).

По ее словам, основной причиной сдвигов сроков широкого использования «третей формы денег» — необходимость дополнительного обсуждения и подготовки пользователей к этой технологии.

Напомним, в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля в финансовую систему России сегодня принимают участие 15 банков,1700 граждан и порядка 30 компаний.

Однако некоторые эксперты высказывают мнение, что основная причина смещения сроков связана с уходом из Банка России замглавы ЦБ РФ, главного идеолога цифрового рубля Ольги Скоробогатовой.

Советник вице-мэра Новосибирска Евгения Попантонопуло, руководитель Центра компетенций по технологическому предпринимательству и информационным технологиям Новосибирского областного отделения «Опоры России», председатель Общественного совета при Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области Руслан Копцев в беседе с корреспондентом Infopro54 отметил, что помешать широкому запуску цифрового рубля в июле могло несколько факторов.

Одной из вероятных причин, по его мнению, может быть необходимость технических доработок – интеграция с банковскими системами, необходимость дополнительного тестирования информационной безопасности.

— Возможно при тестировании пилотных версий были выявлены баги или блоки, которые требуют доработки протоколов, выявлены другие проблемы в цифровой инфраструктуре. При подключении банков и физических лиц, проверке проведения транзакций могла появится необходимость в доработках, требующих дополнительного времени, — отметил эксперт.

Руслан Копцев добавил, что помимо технической составляющей, многие участники рынка отмечают необходимость доработки законодательной базы (вопросы конфиденциальности, налогообложения, экономических рисков и распределения ролей в экосистеме цифрового рубля).

Не исключает собеседник редакции и международный контекст: давление санкций, осложняющее интеграцию с платежными системами и политические риски использования цифрового рубля при обходе ограничений.

— На сегодняшний день у нас достаточно низкая осведомленность населения и бизнеса о преимуществах цифрового рубля, хоть и Центробанк принимает определенные усилия в этом направлении. Для пользователей есть уже привычные финансовые инструменты, и они не видят особой выгоды и преимуществ перехода на цифровой рубль. А те плюсы использования новой формы денег, которые декларируются – уменьшение комиссии за транзакции, возможность проведения оффлайн-платежей и использование смарт-контрактов пока не кажутся настолько привлекательными, чтобы сменить привычку. Конечно, определенный дискомфорт вызывает и полная прозрачность хождения каждого рубля, что, конечно соответствует государственным интересам, в том числе при реализации государственных контрактов, но может восприниматься обычным населением как некое нарушение границ приватности, — констатирует Руслан Копцев.

Собеседник редакции подчеркивает, что перевод на новую систему требует определенного времени и усилий, поскольку влечет определенную смену привычек и принципов работы. Однако он уверен, что внедрение цифрового рубля неизбежно.

— От постепенного внедрения цифровых финансов мы никуда не денемся и нужно постепенно разбираться с механизмами работы новой сущности, новой формы денег и привыкать с ней существовать. На данный момент решение о переносе запуска платформы цифрового рубля может быть принято еще и потому, что просто не пришло время. Такое конечно же возможно тоже, — резюмирует он.

Ранее редакция сообщала о том, что только 12% новосибирцев готовы получать зарплату в цифровых рублях. При этом молодые люди в возрасте до 34 лет чаще высказывались за возможность получать зарплату в цифровом формате, чем те, кто старше.