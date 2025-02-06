Справедливороссы начали формировать команду на выборы 2025 года

Депутат Государственной Думы Александр Аксёненко 6 февраля дал старт предвыборной кампании партии «Справедливая Россия». На пресс-конференции он представил «Команду справедливости», которой предстоит вступить в битву за электорат. О намерении вступить в команду «Справедливой Россией – За Правду» заявили депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Пак, предприниматели Владислав Плотников и Роман Трифонов, руководитель движения ZOV54 Инесса Дергунова, муниципальные депутаты Константин Терещенко, Фируз Хасанов, Иван Бочаров и Руслан Колник, общественники Сергей Леонов и Сергей Майоров, фермер Вячеслав Василенко, а также представители инженерных кадров Вера Леонтьева и Вадим Самойлов.

Обозначил Александр Аксененко и главную цель предстоящих выборов — получить пять мандатов депутатов Заксобрания, пять — депутатов горсовета. Он уточнил, что два или три депутата Заксобрания могут быть избраны по одномандатным округам, также партия рассчитывает набрать не менее 10% голосов по спискам.

Вместе со своими сторонниками депутат Госдумы намерен поэтапно возвращать Новосибирску статус столицы Сибири. Алесандр Аксененко отметил, что сейчас крупнейший город округа стагнирует, постепенно теряя свои позиции по всем направлениям. Прежние темпы давно утеряны, а лучшие кадры уезжают в центральную часть России.

При этом парламентарий убежден, что Новосибирск может вернуть себе прежний уровень. Для этого он предлагает властям увеличить вложения в обновление городской инфраструктуры и сетей ЖКХ, достроить, наконец, четвёртый мост и станцию метро «Спортивная». А после — перейти к продлению Восточного обхода и Южного транзита, одновременно запустив строительство нескольких многоуровневых развязок, перехватывающих парковок, новых станций городской электрички и других элементов обновлённой транспортной сети.

На федеральном уровне справедливороссы планируют продолжить борьбу за понижение ключевой ставки, убивающей экономику страны, поделился депутат. Ключевыми задачами он также считает ограничение миграции и усиление поддержки для участников СВО, а также адресный подход к развитию малых городов, сёл и рабочих посёлков региона, поддержку социально-ориентированных проектов.

Ранее редакция рассказывала о том, что партия ЛДПР также начала подготовку к выборам и назвала лидеров, которые будут продвигать ее интересы в Новосибирской области.