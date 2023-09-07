Экс-министр Новосибирской области ушел из Фонда модернизации ЖКХ

В Новосибирской области пост покинул директор Фонда модернизации ЖКХ, ранее занимавший должность министра ЖКХ региона, Евгений Ким. Об этом Infopro54 сообщили в организации.

Срок трудового договора у руководителя истёк 2 сентября. Теперь обязанности директора исполняет Дмитрий Кулешов, первый заместитель. На официальном сайте фонда информацию пока не обновили.

— Пока мы отложили вопрос о назначении нового директора, — отметили в фонде.

Выборы директора фонда были назначены еще в августе, однако не состоялись по техническим причинам, уточнили редакции.

Фонд модернизации ЖКХ — некоммерческая организация, созданная в феврале 2010 года. Входит в состав Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Томске новым мэром назначен Дмитрий Махиня.