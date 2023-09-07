В Новосибирске ребенок впал в кому, пока его лечили от отравления

Родители 10-летнего Лени обвиняют новосибирских врачей в том, что их ребенок впал в кому в больнице и полностью ослеп.

Как выяснилось позже, у школьника начались тяжелейшие осложнения из-за диабета, о существовании которого родители не знали.

О том, что случилось в стационаре, в беседе с КП-Новосибирск рассказал отец мальчика Антон.

По его словам, дома у Лени началась сильная рвота, поэтому вызвали участкового педиатра. Врач сказала, что он наверняка отравился едой — волноваться не о чем. Назначила лечение.

Однако менее чем через сутки мальчику стало хуже и обеспокоенные родители вызвали скорую. Санитары неотложки сделали анализ крови: количество сахара в крови было превышено в пять раз, поэтому госпитализировали сразу в реанимацию.

Утром врачи сообщили, что ребенок в коме.

— Врач-реаниматолог объяснил, что моему сыну сделали КТ, обнаружили рак мозга. При этом доктор заявил, что результат исследования предварительный, но рентгенолог у них очень опытный и не ошибается, — рассказал Антон.

Чтобы убедиться, что ошибки точно нет, родители обратились за помощью к другим врачам, которые опровергли версию рака, сказав, что на фоне неверного и несвоевременного лечения диабета случились отек и ишемические поражения мозга.

За жизнь ребенка боролись больше полумесяца. После 20 дней комы он пришел в себя. Сначала не мог говорить, заново пришлось учиться говорить, ходить и держать ложку. Но зрение у Лени так и не восстановилось, он полностью ослеп.

По словам юриста Ирины Ериной, защищающей семью ослепшего мальчика, родители подали гражданский иск и заявление в страховую организацию о проведении экспертизы качества оказанного лечения.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, врач-диетолог.