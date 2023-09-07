В Новосибирске с дома-книжки на площади Калинина убрали часы

На площади Калинина в новосибирске исчезли часы с дома-книжки. О пропаже табло сообщили в Telegram-канале Baranovmovie.

— Интересно вернут их после ремонта фасада или нет,— опишет автор блога.

Как отметил один из комментаторов, часы опаздывали на полчаса-сорок минут, и не синхронизировались с реальным временем.

Авторство дома-книжки принадлежит знаменитому советскому архитектору Валерию Жилкину. Здание построили в 1960 году, чуть позже на фасаде появилась главная композиция — часы.

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