В Томске новым мэром назначен Дмитрий Махиня

Томск наконец обрёл мэра. Во вторник, 5 сентября, депутаты городской думы Томска путем тайного голосования избрали Дмитрия Махиню. Об этом сообщает губернатор Томской области Владимир Мазур.

За Махиню проголосовало 26 депутатов. Ранее Дмитрий Махиня был заместителем мэра Омска.

— Спасибо депутатам городской Думы за ответственность перед томичами, за то, что поднялись выше своих политических и личных амбиций, — говорится в сообщении Мазура.

Дмитрий Махиня родился 3 сентября 1982 года. В 2005 году окончил Омский государственный университет по специальности «юриспруденция».

После избрания мэром Сергея Шелеста утратил статус вице-мэра. В 2023 году подал заявку на участие в конкурсе на пост мэра Томска.

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