Предприниматели Новосибирска предупреждают о росте цен на товары на маркетплейсах

Самые крупные маркетплейсы увеличили сроки размещения средств селлеров на своих счетах. Так, Ozon теперь удерживает деньги селлеров 27 дней, хотя ранее этот срок составлял 15 дней. А у Wildberries срок хранения увеличился сразу в разы — с 5 до 19 дней. Об этом стало известно из обращения Российского союза кожевников и обувщиков к комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко подтвердил эту информацию и уточнил, что у Ozon выплаты сейчас приходят в среднем через месяц. У Wildberries между начислением и выплатой проходит около трех недель, и после начисления до вывода денег проходит еще несколько дней.

— В онлайн-торговле нужно быстро оборачивать денежные средства. А увеличение сроков «удлиняет» деньги. Насколько при этом увеличатся издержки у каждого селлера угадать сложно, но то, что избежать этих самых издержек удастся едва ли — очевидно. Грамотным продавцам не остается ничего иного, как менять ценообразование, закладывать туда новые вводные. Если же они не станут этого делать, то просто попадут в кассовые разрывы. Кто-то, может быть, из них уже и не выберется, — рассказал эксперт.

Напомним, ранее участники рынка отмечали, что для эффективной работы маркетплейсам в России не хватает сильных конкурентов. Как результат, средний срок жизни селлера на онлайн-площадке сегодня не превышает полугода. Многие продавцы изучают возможности выхода в офлайн-розницу.

Ранее депутаты предложили ввести на маркетплейсах самозапрет на покупки. Таким способом они планировали предотвратить зависимость от онлайн-покупок на маркетплейсах.