Экс-начальника МВД по Чистоозерному району признали невиновным

Суд признал невиновным экс-начальника ОМВД РФ по Чистоозерному району по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Купинский районный суд.

Все началось с того, что приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области от 14 февраля 2022 года Арустамян в звании подполковника был уволен со службы в органах внутренних дел.

— Причиной увольнения послужило то, что Виталий Арустамян дал распоряжение своему подчиненному — начальнику миграционного пункта ОМВД России по Чистоозерному району — о фиктивной регистрации двух иностранных граждан на территории Чистоозерного района Новосибирской области. Подчиненный его исполнил, — говорится в сообщении.

Суд постановил, что в действиях экс-начальник не было состава указанного преступления.

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