экс-председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин задержан

Бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин, который в начале августа ушел в отставку, задержан. Об этом сообщил ТАСС ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

— Телегин задержан правоохранительными органами, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связано задержание.

Как сообщалось ранее, отставка Телегина была связана с состоянием его здоровья.

Телегин работал в областном правительстве с 2018 года. В мае 2018 года был назначен и.о. замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному сектору, в октябре —первым замгубернатора Кузбасса. В феврале 2021 года Вячеслава Телегина назначили и.о. председателя правительства Кузбасса. С 2019 по 2022 годы Вячеслав Телегин подписал ряд распоряжений о переводе сельскохояйственных земель под нужды угольной промышленности.