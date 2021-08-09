Экс-прокурор Новосибирской области вышла на свободу

Суд Центрального района не удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста в отношении бывшего руководителя управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области, Александры Авериной и директора ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина. Об этом сообщает пресс-служба суда. Однако нельзя сказать, что подозреваемые по делу полностью вышли на свободу, в отношении них судом принят ряд ограничительных мер.

— Запрещено выезжать за пределы города; использовать средства связи и Интернет, за исключением связи для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователем, судом и контролирующими органами, — сообщает суд. — О каждом звонке обвиняемые должны информировать контролирующие органы. Запрещено общаться с лицами, проходящими по делу в качестве свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, их защитников и других участников уголовного судопроизводства, за исключением адвокатов, осуществляющих защиту обвиняемых Авериной А.И. и Куклина Д.В., их родственников, круг которых определен законом.

Стоит отметить, что такие же ограничения действуют и в отношении находящегося в настоящий момент под следствием, правда, по другому уголовному делу, экс-председателя комитета Заксобрания по строительству ЖКХ и тарифам и председателя совета директоров ЗАО «Коченёвская птицефабрика» Александра Морозова.

Напомним, что Аверина и экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец были помещены под стражу 25 ноября 2020 года. Предполагаемые причины задержания и помещения под стражу теперь уже бывших прокурорских работников могут быть связаны с уголовным делом в отношении бывшего руководителя компании «Винап» Олега Ярового. Еще одним из фигурантов дела выступает директор ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрий Куклин, которому в начале 2021 года, как и Авериной, продлили срок содержания под стражей. Позже меру пресечения изменили на домашний арест, срок которого должен был завершиться 13 августа 2021 года. Про меру пресечения в отношении экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца пока суд не сообщает.