Новосибирская область на 30% увеличила доходы

В первом полугодии 2021 года Новосибирская область получила доходы в размере 102 млрд, что на 30% больше показателей 2020 года. Об этом заявил на заседании правительства министр финансов региона Виталий Голубенко. Собственные доходы бюджета выросли на 27% и составили 72 млрд рублей. Основной рост продемонстрировали налог на прибыль (25,7 млрд рублей, +37%) и НДФЛ (19,9 млрд, +15,6%), налог на совокупный доход (7,6 млрд, +54%) и акцизы (10,4 млрд, +28%).

Чиновник подчеркнул, что рост поступлений шел по всем секторам экономики региона: обрабатывающее производство (+17%, +1,9 млрд), торговля (+44,7%, +4,1 млрд), финансовая и страховая деятельность (+38%, +1,8 млрд), операции с недвижимыми имуществом (+31%, +854 млн), строительство (+36%, +767 млн), транспорт и хранение (+2,6%, 105 млн).

При этом он подчеркнул, что собственные доходы бюджета Новосибирской области показали рост не только по сравнению с пандемийным 2020-м, но и докарантинным 2019-м — на 20%.

Объем средств, поступивших в регион из федерального бюджета, вырос на 7 млрд рублей или на 32% — до 30 млрд. Речь в основном идет о средствах, которые пошли на ускорение строительства четвертого моста через Обь, на выплату семьям с детьми и на доплаты за классное руководство.

Что касается недоимки, то за полгода по налогам на физлиц (имущественный, транспортный) и НДФЛ она снизилась до 1,3 млрд рублей (-32%). По юрлицам недоимка, напротив, выросла. Однако, по словам Голубенко, в основном эта динамика была связана с нарушением сроков уплаты налогов на совокупный доход и имущество.

По расходам в первом полугодии бюджет профинансирован на 97 млрд (+20% или 17 млрд рублей к уровню прошлого года). Министр объяснил эту динамику увеличением целевого финансирования из федерального бюджета: 7,3 млрд — на строительство четвертого моста, 6,5 млрд — на поддержку семей с детьми, 1,6 млрд — на обеспечение медицинских организаций, 1,3 млрд — региональная доплата к пенсии. Исполнение бюджета по плану составило 47%.

— Что касается госдолга, то в 2021 год мы вошли с долгом 48,7 млрд (за 2020 год он вырос на 4,4 млрд из-за сложной ситуации в экономике). В первом полугодии долг удалось сократить на 1,5 млрд рублей — за счет погашения банковских кредитов и выплаты платежа по облигациям. В июле погашены еще 2 млрд задолженности. В итоге на начало второго полугодия в бюджете региона 20,7 млрд рублей приходились на облигации, 26,4 млрд — на бюджетные кредиты (под 0,1% годовых), — подчеркнул Виталий Голубенко. — В целом по итогам первого полугодия мы получили превышение доходов над расходами в размере 4,8 млрд рублей. Эти ресурсы станут заделом для финансирования расходов во втором полугодии. По нашим оценкам, бюджетная нагрузка по расходам во втором полугодии будет увеличиваться.

По данным Минфина, на 2021 год доходная часть бюджета Новосибирской области запланирована в размере 200,4 млрд рублей, расходная — 211,6 млрд, дефицит — 11,2 млрд.