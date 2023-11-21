Экс-прокурор отправился в тюрьму на 4 года из зала суда в Новосибирске

Суд вынес приговор Олегу Бушмакину за получение взятки и превышение должностных полномочий. Также приговор был вынесен предпринимателю Сергею Долгушину, который пытался подкупить прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

— Экс-прокурор Бушмакин приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу 450 тысяч рублей, а Долгушин — к 3,5 годам. Оба осужденных заключены под стражу в зале суда, — говориться в сообщении.

Напомним, что дело было возбуждено еще в 2021 году. Тогда Олега Бушмакина заподозрили в том, что в 2019 году он через посредников принял от Долгушина взятку в 150 тысяч рублей. Деньги были преданы для того, чтобы Сергей Долгушин смог увидеть копию процессуальной проверки по уклонению от уплаты налогов, в которой его подозревали.

Также Бушмакин превысил свои полномочия в 2018 году, когда дал указание начальнику Дзержинского отдела полиции поставить на миграционный учет иностранца.

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