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Экс-прокурору Новосибирской области инкриминируют взятку в 10 млн рублей

  • 18/05/2023, 18:49
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дело экс-прокурора Владимира Фалилеева передано в суд
Уголовное дело Фалилеева передано в суд.

Завершено расследование, и переданы в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По информации издания, судебное дело будет рассматриваться в другом регионе. Официально в парвоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Напомним, что Владимир Фалилеев подозревается в получении взятки, якобы экс-прокурор получал денежные вознаграждения и подарки от одного из новосибирских бизнесменов.

Ещё одно громкое разбирательство вокруг прокурора было связано с его нежеланием покидать служебное жильё по истечению срока полномочий. Квартира площадью 125 «квадратов» стала поводом для судебных разбирательств по иску областной прокуратуры. По решению суда, в апреле прошлого года семья экс-прокурора окончательно утратила право занимать жилое помещение.

 

Ранее редакция сообщала о привлечении к уголовной ответственности за взятку заведующей аптечным отделением в районе Новосибирской области.

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Владимир Фалилеев взятка прокурору


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