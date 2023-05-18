Экс-прокурору Новосибирской области инкриминируют взятку в 10 млн рублей

Завершено расследование, и переданы в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По информации издания, судебное дело будет рассматриваться в другом регионе. Официально в парвоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Напомним, что Владимир Фалилеев подозревается в получении взятки, якобы экс-прокурор получал денежные вознаграждения и подарки от одного из новосибирских бизнесменов.

Ещё одно громкое разбирательство вокруг прокурора было связано с его нежеланием покидать служебное жильё по истечению срока полномочий. Квартира площадью 125 «квадратов» стала поводом для судебных разбирательств по иску областной прокуратуры. По решению суда, в апреле прошлого года семья экс-прокурора окончательно утратила право занимать жилое помещение.

Ранее редакция сообщала о привлечении к уголовной ответственности за взятку заведующей аптечным отделением в районе Новосибирской области.