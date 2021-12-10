В Новосибирске продлят торги по ремонту метромоста

Как сообщают в пресс-службе Новосибирского УФАС, Новосибирский метрополитен обязан продлить срок подачи заявок в торгах по ремонту метромоста.

— МУП Новосибирска «Новосибирский метрополитен» предписано внести изменения в закупочную документацию до 31 декабря 2021 года и продлить срок подачи заявок на аукцион по капитальному ремонту галереи эстакады метромоста Ленинской линии, — говорится в сообщении. — В действиях Новосибирского метрополитена усматривается нарушение процедуры торгов. Участники закупки были введены в заблуждение относительно необходимости наличия у них лицензии ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Новосибирское УФАС России установило, что требование к участникам закупки о наличии лицензии ФСБ не взаимосвязано с предметом закупки.