Экс-руководитель межрайонного подразделения СУ СКР осужден за взятку и хранение боеприпасов

В Железнодорожном районном суде Новосибирска вынесен приговор в отношении 60-летнего бывшего руководителя одного из межрайонных подразделений Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

— Судом установлено, что осенью 2019 г. подсудимый неоднократно получал взятки в виде денег за непринятие мер по задержанию подозреваемых лиц, предоставление адвокатам информации о запланированных следственных действиях и результатах расследования уголовных дел, находившихся в производстве подчиненных ему следователей. В январе 2020 г. при получении очередной части незаконного денежного вознаграждения он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области. Общая сумма полученных взяток составила 2 миллиона 250 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемый признан виновным в незаконном приобретении и хранении у себя в жилище боеприпасов.

— Вину в совершении преступлений подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся. В ходе следствия прокурором с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил, — отметили в Управлении Генпрокуратуры России по СФО.

По совокупности преступлений бывший глава межрайонного подразделения СУ СКР осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти сроком на 7 лет, с лишением специального звания «полковник юстиции».