Следственный комитет Новосибирска проверят из-за дольщиков

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел совещание, на котором обсуждалась работа территориальных следственных органов, направленная на восстановление прав обманутых дольщиков, сообщила пресс-служба ведомства. Сегодня в Единый реестр проблемных объектов включены 2805 жилых зданий в 74 регионах страны. Новосибирская область вошла в список 9 территорий, где ситуация с обманутыми дольщиками наиболее неблагоприятная. При этом по линии всех правоохранительных органов с начала текущего года зарегистрированы 464 преступления, совершенных в сфере долевого строительства многоквартирных домов. В территориальных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации возбуждены 47 уголовных дел.

Судя по сообщению пресс-службы, у Александра Бастрыкина возник ряд вопросов по организации работы в этом направлении к руководителям СУ СК России в регионах, в том числе к двум сибирским: и.о. руководителям СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину и ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Александру Зюбанову. Глава ведомства указал территориальным подразделениям на отсутствие должного внимания к проблемам обманутых дольщиков и дал указания повысить эффективность работы. Кроме того, Бастрыкин обратил внимание подчиненных на необходимость оценки действий должностных лиц администраций, контролирующих органов, выявления всей цепочки возможных криминальных схем и оперативного обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим.

По итогам совещания назначены служебные проверки в следственных управлениях по Пермскому краю и Новосибирской области, в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, предыдущий руководитель СК по Новосибирской области Андрей Лелеко (был главой управления с 2014 года) покинул свой пост в июле. В апреле Лелеко временно отстранялся от должности. Коллегию федерального ведомства не устроили результаты работы новосибирского СК в 2020 году. Через неделю он вышел на работу. Обязанности главы новосибирского СК в статусе и.о. с июля исполнял Антон Бадулин.

В июне правительство Новосибирской области сообщало о том, что планирует до 2024 достроить 40 долгостроев региона с применением механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». При этом будут решены проблемы почти 4,5 тысячи обманутых дольщиков. В большинстве случаев речь идет о достройке домов, в некоторых ситуациях — о выкупе долей у граждан.