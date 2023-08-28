Из бревна и палок: новосибирские блогеры собрали необычный автомобиль

Новосибирские автоблогеры «Гараж 54» удивили своих подписчиков уникальным автомобилем. Одноместный седан был сконструирован всего за несколько часов. В качестве основного материала стали бревна осины.

— Дачники очищали свои участки от старых деревьев. Нам разрешили любезно воспользоваться срубленными осинами. Из трех бревен и палок мы собрали автомобиль. Он сделан на базе отечественных «Жигулей». Бензиновый бак в виде полуторалитровой бутылки. Машина из бревен на ходу, мы на ней прокатились по поляне. Правда, на скорости всего 40 км/ч. Можно было бы и больше, но парни рисковать не стали, — рассказал об эксперименте ведущий канала Владислав Барашенков.

В дальнейшем ребята планируют сделать для автомобиля деревянную кабину, чтобы можно было не боятся дождливой погоды.

Подписчики в социальных сетях очень живо отреагировали на необычное авто.

— Выпускайте серийное производства Лады «Осина». — Наглядное импортозамещение! — Надо лучше дрова вместо бензина.

Во время сборки один из мимо проходящих пенсионеров очень вдохновился зрелищем и подбодрил самоделкиных.