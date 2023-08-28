Из бревна и палок: новосибирские блогеры собрали необычный автомобиль

Новосибирские автоблогеры «Гараж 54» удивили своих подписчиков уникальным автомобилем. Одноместный седан был сконструирован всего за несколько часов. В качестве основного материала стали бревна осины.
— Дачники очищали свои участки от старых деревьев. Нам разрешили любезно воспользоваться срубленными осинами. Из трех бревен и палок мы собрали автомобиль. Он сделан на базе отечественных «Жигулей». Бензиновый бак в виде полуторалитровой бутылки. Машина из бревен на ходу, мы на ней прокатились по поляне. Правда, на скорости всего 40 км/ч. Можно было бы и больше, но парни рисковать не стали, — рассказал об эксперименте ведущий канала Владислав Барашенков.
В дальнейшем ребята планируют сделать для автомобиля деревянную кабину, чтобы можно было не боятся дождливой погоды.
Подписчики в социальных сетях очень живо отреагировали на необычное авто.
— Выпускайте серийное производства Лады «Осина».
— Наглядное импортозамещение!
— Надо лучше дрова вместо бензина.
Во время сборки один из мимо проходящих пенсионеров очень вдохновился зрелищем и подбодрил самоделкиных.
— Пора ехать в город и дать жару всем этим «Мерседесам, — воскликнул удивленный дедушка.
Фото: Гараж 54
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