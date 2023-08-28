Роддом, где новорожденная сломала череп, не понесет за это ответственности

Мариэль родилась в июле минувшего года в одном из новосибирских роддомов. Мама ребенка Эмилия рассказывала, что во время родов врач-акушер не удержала ребенка и та упала вниз головой на бетонный пол. После огласки случившегося в СК возбудили уголовное дело. Однако по результатам двух проведенных экспертиз выяснилось, что вины врачей нет, а пострадала девочка вследствие стремительных родов матери.

В дело даже вмешался глава СК Александр Бастрыкин. После чего новая экспертиза и вовсе повергла в шок всю семью маленькой Мариэль.

— Там говорится, что перелом ребенок получил во время прохождения через родовые пути. То есть, даже если у нас будет видео, на котором видно падение ребенка, это ничего не поменяет. Ведь, по мнению экспертов, ребенок падал уже с переломами, — рассказала КП-Новосибирск бабушка пострадавшего ребенка.

Кроме того, под сомнение поставлены результаты МРТ и факт самого падения ребенка на пол. На основе всего этого эксперты считают, что помощь роженице оказали профессионально, и никаких ошибок врачи во время родов не допустили.

По словам Екатерины, бабушки Мариэль, в экспертизе есть целый ряд спорных моментов.

К примеру, не отвечают на вопрос про разрыв пуповины, не упоминают показания других рожениц. Не акцентируют внимание на том, что показания медработников разнятся.

Бабушка не знает, связаны ли проблемы со зрением, которые есть у ее уже годовалой внучки, с тем, что произошло, но зрение низкое, отправили к окулисту.

Издание напоминает, что в этом же роддоме, где пострадала Мариэль, умерли два младенца. Все три случая произошли в смену одного врача. По всем возбуждены уголовные дела. Также к ситуации подключился председатель СК РФ Александр Бастрыкин.