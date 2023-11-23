Владимира Лаптева исключили из Единой России

— Политсовет партии «Единая Россия» в Новосибирской области рассмотрел вопрос о выводе из состава Владимира Лаптева. Комиссия приняла решение о внесении советующих изменений в списочный состав фракции «Единая Россия», в реестр депутатских объединений, — отметил председатель комиссии законодательного собрания Новосибирской области по вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерий Ильенко.

Членство Владимира Лаптева в «Единой России» партия приостанавливала осенью 2022 года, когда он был задержан.

В настоящее время численность фракции «Единая Россия» в заксобрании составляет 45 депутатов.

Напомним, на октябрьской сессии комиссия законодательного собрания Новосибирской области по вопросам статуса депутата и депутатской этике утвердила заявление депутата регионального парламента седьмого созыва Владимира Лаптева о досрочном сложении полномочий. За досрочную сдачу мандата проголосовало 55 депутатов, 1 воздержался, 4 не голосовали.

Напомним, в седьмой созыв заксобрания Владимир Лаптев переизбрался как одномандатник по округу №3, включающему Куйбышевский и Северный районы. Лаптев также работал в региональном парламенте в 4, 5 и 6 созывах. 2010–2015 гг. заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению; октябрь 2015 – декабрь 2015 председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению; декабрь 2015 – сентябрь 2020 член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности; ноябрь 2020 — по настоящее время председатель комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по экологии, отмечается на сайте регионального парламента.

Рассмотрение уголовного дела Владимира Лаптева началось в августе 2023 года. Ему инкриминируется два эпизода мошенничества с использование служебного положения в крупном размере (ст. 159 ч. 3 УК РФ), дача взятки должностному лицу (ст. 291 ч. 3 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ).

Ранее редакция сообщала, что защита бывшего сенатора Лаптева запросила условный срок.