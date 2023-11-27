В МВД по Болотнинскому району новый руководитель — Алексей Седышев

В МВД Болотнинского района назначен новый руководитель — подполковник полиции Алексей Седышев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Новому начальнику передали служебное удостоверение.

Седышеву 49 лет. Он родился в Колыванском районе. В 2022 году он был назначен заместителем начальника отдела МВД России по Колыванскому району. По приказу от 23 ноября 2023 года он был назначен на должность начальника отдела МВД России по Болотнинскому району.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сменился начальник полиции.