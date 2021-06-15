В регионе проверят все газовые заправки после масштабного пожара на АЗС

Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, вчера, 14.06.2021, около 18 часов произошел взрыв на автогазозаправочной станции «Еврогаз». Площадь пожара составила около 1200 кв. метров. В результате пожара, по предварительным данным, пострадало 16 человек, 12 из них госпитализировано с повреждениями различной степени тяжести.

Прокуратурой Новосибирской области с участием специалистов Ростехнадзора организована масштабная проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех автогазозаправочных станциях области.