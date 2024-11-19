Замминистра ЖКХ Евгений Назаров оштрафован за «Чистую воду»

Центральный районный суд Новосибирска признал заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова виновным в срыве реализации в регионе проекта «Чистая вода».

Как отмечают в прокуратуре, в 2022 году МинЖКХ получило субсидию из федерального бюджета на проектирование и строительство объектов по проекту «Чистая вода», в том числе в Татарске. Комплекс объектов системы водоснабжения нужно было ввести в эксплуатацию до 1 мая 2024 года, однако он до сих пор находится в стадии строительства.

Суд назначил Евгению Назарову административный штраф. Решение суда не вступило в законную силу.

18 ноября на заседании бюджетного комитета регионального парламента представитель МинЖКХ отметил, что объекты в рамках проекта «Чистая вода» в Татарске (199 млн руб) и Ордынском (114 млн руб) в 2025 году не будут закончены. Он сообщил, что по данным контрактам предстоит расторжение договоров с подрядчиком и объявление новых торгов. Министерство ориентируется на 2025 год.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода» в Новосибирской области, регион должен вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. Речь идет об объектах в Татарске, Коченево и Ордынском. Эти объекты должна была построить компания ООО «СпецТрансСтрой». По данным МинЖКХ, на август готовность объекта в Коченево составляла 90%, Ордынском — 75%, Татарске — 69,4%. В августе директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за срыв строительства объектов по проекту «Чистая вода».

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала расторжения контракта по «Чистой воде» в Ордынском.