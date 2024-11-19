Рекламодателям

Замминистра ЖКХ Евгений Назаров оштрафован за «Чистую воду»

  • 19/11/2024, 09:00
Автор: Юлия Данилова
амминистра ЖКХ Евгений Назаров оштрафован за «Чистую воду»
Сдача двух крупных проектов в Новосибирской области переносится на 2025 год

Центральный районный суд Новосибирска признал заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова виновным в срыве реализации в регионе проекта «Чистая вода».

Как отмечают в прокуратуре, в 2022 году МинЖКХ получило субсидию из федерального бюджета на проектирование и строительство объектов по проекту «Чистая вода», в том числе в Татарске. Комплекс объектов системы водоснабжения нужно было ввести в эксплуатацию до 1 мая 2024 года, однако он до сих пор находится в стадии строительства.

Суд назначил Евгению Назарову административный штраф. Решение суда не вступило в законную силу.

18 ноября на заседании бюджетного комитета регионального парламента представитель МинЖКХ отметил, что объекты в рамках проекта «Чистая вода» в Татарске  (199 млн руб) и Ордынском (114 млн руб) в 2025 году не будут закончены. Он сообщил, что по данным контрактам предстоит расторжение договоров с подрядчиком и объявление новых торгов. Министерство ориентируется на 2025 год.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода» в Новосибирской области, регион должен вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. Речь идет об объектах в Татарске, Коченево и Ордынском. Эти объекты должна была построить компания ООО «СпецТрансСтрой». По данным МинЖКХ, на август готовность объекта в Коченево составляла 90%, Ордынском — 75%, Татарске — 69,4%. В августе директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за срыв строительства объектов по проекту «Чистая вода».

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала расторжения контракта по «Чистой воде» в Ордынском

Фото: ru.freepik.com / Автор: rawpixel.com

309

Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : чистая вода административный штраф


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг»

Елена Богданова: У новосибирских компаний растет интерес к технологическому импорту из Ирана

У иранских предпринимателей также есть интерес к предложениям компаний из Сибири, но более сегментированный
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Нафтатранс плюс» разместит облигации на 250 млн рублей
19/11/24 11:00
Бизнес Финансы
ХК «Сибирь» сыграет в чемпионате КХЛ 3х3
19/11/24 10:30
Общество
Новый сбор за распространение интернет-рекламы приведет к напряженности на рынке
19/11/24 10:00
Бизнес Власть Финансы
Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному периоду
19/11/24 9:30
Общество
Замминистра ЖКХ Евгений Назаров оштрафован за «Чистую воду»
19/11/24 9:00
Власть Право&Порядок
Налоговики объяснили кто и как должен платить туристический налог в Новосибирске
18/11/24 19:00
Бизнес Власть Туризм
Фальшивая красная икра может заполонить прилавки Новосибирска
18/11/24 18:30
Общество Экономика
Очередной технический дефолт допустила новосибирская сеть кофеен «Кузина»
18/11/24 17:00
Бизнес Финансы
Ещё на год запретили грузовикам ездить по Октябрьскому мосту в Новосибирске
18/11/24 16:29
Власть Город Транспорт
Дело о взрыве на Линейной в Новосибирске вернули следователям
18/11/24 16:15
Общество
Больше половины компаний Новосибирска проведут новогодние корпоративы
18/11/24 16:00
Бизнес Общество
Сибирская IT-компания создала первый кешбэк без эквайринга с помощью Sber API
18/11/24 14:49
Бизнес
Прокуратура требует признать Виктора Буланкина виновным в растрате
18/11/24 14:45
Власть Право&Порядок
За уборкой снега в Новосибирске будет следить новая система мониторинга
18/11/24 14:30
Власть Город
Новосибирцам стали чаще навязывать допуслуги при оформлении автокредита
18/11/24 14:00
Право&Порядок Финансы
Еще один новосибирский институт попал под санкции США
18/11/24 13:45
Власть Наука Технологии
В Новосибирске продлили ограничения на площадях Труда и Будагова
18/11/24 13:30
Общество
В 2025 году в Новосибирске ожидается запуск четырех крупных инвестпроектов
18/11/24 13:15
Бизнес Власть
Новосибирская область увеличит несырьевой неэнергетический экспорт
18/11/24 13:00
Бизнес ВЭД
Более 50 мигрантов из Новосибирской области отправятся на СВО по контракту
18/11/24 12:30
Общество
Популярное
В краже рюкзака обвинил новосибирских медиков скорой помощи гость из Новокузнецка
18/11/24 18:00
Под видом сына из «прошлой жизни» сектант отжал квартиру у пожилой сибирячки
18/11/24 17:45
За неделю в три раза выросло количество погибших на пожарах в Новосибирской области
18/11/24 17:30
Трассу под Новосибирском будут перекрывать в 2025 году из-за взрывных работ
18/11/24 15:30
Стрелка, повредившего окна на Красном проспекте Новосибирска, ищет полиция
18/11/24 15:00
В Новосибирской области на водоемах идет ледостав
15/11/24 18:00
Новости компаний
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-10 лучших премиальных карт
18/11/24 9:00
Банк Уралсиб предлагает вклад «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой и капитализацией
15/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил платежи в национальных валютах для участников ВЭД
14/11/24 9:00
Порядка 700 км линий связи проведено при поддержке «Россети Новосибирск»
13/11/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
11/11/24 11:15
Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса
7/11/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска