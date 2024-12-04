Туристку с головой крокодила задержали новосибирские таможенники

Новосибирские таможенники обнаружили высушенную голову крокодила при досмотре россиянки, прилетевшей из Пхукета. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

В ведомстве уточнили, что высушенную голову рептилии обнаружили в сумке, проходившей по «зеленому» коридору женщины при помощи рентгена. Скрывать необычный сувенир туристка и не собиралась, так как купила голову в обычной сувенирной лавке на одной из проходных улочек Пхукета. Она объяснила, что приобрести экзотику решила для себя и не знала, что ее нужно декларировать.

Обнаружив необычный сувенир, таможенники провели необходимую экспертизу. В результате было установлено, что крокодил, голову которого привезла россиянка, относится к видам, в отношении которых действует Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

На неосведомленную любительницу экстравагантных сувениров завели сразу два дела об административных правонарушениях — за недекларирование товаров и за несоблюдение запретов и ограничений. Теперь женщине грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Ранее стало известно, что сибирские таможенники в ходе рейдов обнаружили почти полторы тысячи единиц нелегально ввезенной электронной техники иностранного производства.