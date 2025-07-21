Экс-совладельца новосибирских магазинов «Бахетле» и «Добрянка» объявили в розыск

Совладелец новосибирских магазинов «Бахетле» и «Добрянка» Евгений Насоленко объявлен в федеральный розыск. Имя одного из братьев, создавших популярную в Новосибирске сеть готовой еды, появилось в базе МВД, сообщили в ТАСС. Подробности пока не раскрываются.

Напомним, в 2006 году братья Евгений и Виталий Насоленко создали компанию «Новые торговые сети». Позже предприниматели стали развивать франшизу «Пятерочка», но довольно быстро X5 Retail Group отозвала лицензию у их компании. Одновременно братья развивали магазины готовой еды «Батхеле» и «Добрянка».

В 2019 года суд признал братьев-бизнесменов Евгения и Виталия Насоленко банкротами, а в начале 2023 года приговорил первого к трем годам лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов на сумму 173,1 млн руб.

Как стало известно из материалов дела, с сентября 2016 по июнь 2018 годов бизнесмен не уплачивал НДС с компании «Ритейл Центр», руководителем которой он числился. При этом Нисоленко включил первый квартал 2017 года в налоговые декларации по НДС за четвертый квартал 2016 года. Но вину предприниматель не признал.

Добавим, что в конце апреля 2025 года компания «Гастромаркет», управляющая новосибирскими продуктовыми магазинами торговой сети «Бахетле», в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщила о своем намерении обратиться в суд с заявлением о своей несостоятельности.

В карточке «Федресурса» указано, что компания и ранее выступала с такими заявлениями. Так, намерение данного должника обратиться суд о несостоятельности было опубликовано 26 февраля и 28 марта 2025 года.

В тексте сообщения указывается, что ООО «Гастромаркет» в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом №127-ФЗ «О банкротстве», намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО банкротом. Добавляется, что кредиторами компании являются 55 организаций, среди которых ООО «Аверон», ООО «Алтайские луга», ООО «Альфа Ритейл компани», ООО «Бахетле-1» и другие.

Ранее редакция сообщала о том, что несколько иностранцев, объявленных в федеральный розыск, нашли в Новосибирске.