На главной улице Новосибирска провалился асфальт

21 июля в центре Новосибирска, на пересечении улиц Орджоникидзе и Красного проспекта, провалилась часть дорожного полотна.

По словам специалистов, такие дефекты чаще всего возникают из-за пустот в земле, образующихся из-за вымывания грунта водой. Так было в Октябрьском районе и на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева.

Как сообщает Atas.info, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев признал, что состояние городской ливневой канализации вызывает тревогу. По его словам, город затапливает после каждого сильного дождя из-за нехватки коллекторов и недостаточного обслуживания существующей сети.

Напомним, управлением ливневой канализации в Новосибирске занимается МУП «Метро МиР». В хозяйственном ведении предприятия находится 420 км сетей, 56 водопропускных труб под дорогами, 7 очистных сооружений, и одна канализационно-насосная станция.

В этом году на ремонт ливневой канализации выделено 350 млн рублей, еще 500 млн планируется получить из областного бюджета. По словам главы города, для полной инфраструктуры необходимо 40 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за размыва дамбы сужена проезжая часть Октябрьского моста в Новосибирске. Огорожено около 50 метров в районе станции Спортивная.