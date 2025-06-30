Несколько иностранцев, объявленных в федеральный розыск, найдены в Новосибирске

С 23 по 29 июня сотрудники правоохранительных органов провели проверки в 13 магазинах Новосибирска. Они искали нарушения миграционного законодательства. В итоге обнаружили 235 несоответствий. Документы о выдворении подготовили для 29 мигрантов. 12 человек уже покинули страну, а двоих депортировали.

Кроме того, в Новосибирской области провели операцию «Нелегал-2025». По словам начальника ГУ МВД РФ по региону Андрея Кулькова, в ходе рейда выявили 469 административных правонарушений. Среди них – незаконное пребывание в России и привлечение иностранцев к работе без разрешения. Таких случаев зафиксировали 50.

В ходе операции полиция задержала трех иностранцев, находящихся в розыске.

— Два иностранца выявлены из числа тех, что находились в федеральном розыске, один был в международном, — доложил Кульков.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области за три года мигранты устроили более 400 ДТП. Регион на седьмом месте в российском рейтинге по количеству аварий с иностранцами.