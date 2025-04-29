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Новосибирскую торговую сеть готовой еды «Бахетле» хотят обанкротить

  • 29/04/2025, 16:00
Новосибирскую торговую сеть готовой еды «Бахетле» хотят обанкротить
Кредиторами компании, управляющей магазинами, выступают более пятидесяти организаций

Компания «Гастромаркет», управляющая новосибирскими продуктовыми магазинами торговой сети «Бахетле», в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщила о своем намерении обратиться в суд с заявлением о своей несостоятельности.

В карточке «Федресурса» указано, что компания и ранее выступала с такими заявлениями. Так, намерение данного должника обратиться суд о несостоятельности было опубликовано 26 февраля и 28 марта 2025 года.

В тексте сообщения указывается, что ООО «Гастромаркет» в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом №127-ФЗ «О банкротстве», намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО банкротом. Добавляется, что кредиторами компании являются 55 организаций, среди которых ООО «Аверон», ООО «Алтайские луга», ООО «Альфа Ритейл компани», ООО «Бахетле-1» и другие.

Генеральным директором компании числится Игорь Морин. По данным сервиса Контур Фокус, выручка ООО «Гастромаркет» за 2024 год составила 3,6 млрд рублей (+13%), прибыль — 891 тыс рублей (+22%). Здесь же указано, что на данный момент компания выступает ответчиком по двум делам на общую сумму 7,9 млрд рублей. Истцом по ним выступают ООО «Ритейл-Центр» и алтайское ООО «Арго».

Добавим, что в 2024 году компания регулярно публиковала на «Федресурсе» сообщения о своем намерении обратиться в арбитраж с иском о собственной несостоятельности. Но до обращения в суд дело так и не дошло. Последний раз в начале 2021 года с заявлением о банкротстве «Гастромаркета» в суд обращался «Ритейл Центр» из-за долга в 2 468 790 рублей. Однако компанию так и не признали банкротом.

Следует уточнить, что по действующему законодательству компания обязана предупредить кредиторов о своем намерении подать заявление о банкротстве не позднее, чем за 15 календарных дней до обращения в суд.

По данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирске работают 2 магазина под брендом «Бахетле».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сократилось количество новых процедур банкротства, введенных в отношении компаний.

Фото 2ГИС, автор: Юлия К.

 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : банкротство бизнеса


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