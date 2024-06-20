В котловане запретили купаться жителям Юго-Западного жилмассива Новосибирска

Новосибирцам, проживающим на Юго-Западном жилмассиве Новосибирска, запретили купаться в котловане. Жители интересуются, когда водоем будет приведен в порядок для отдыха горожан.

— Когда-нибудь наступит время, что возьмутся за котлован, приведут его в порядок, и можно будет купаться, — задала вопрос участница группы «Ленинский район | Новосибирск».

Отмечается, что на водоеме каждое лето собирается огромное количество отдыхающих. Однако мэрия разбила мечты многих жителей об обустроенном месте купания.

— Одна из проблем — не проходят нормы воды для организации пляжа. К тому же здесь нет медленного спуска, дно резко углубляется вниз, где бьют холодные ключи, — объяснили в мэрии.

В итоге из-за всех пунктов, перечисленных выше, купаться в котловане опасно для жизни.

Некоторые новосибирцы считают, что причиной трагедии на воде может быть не опасное дно водоёма, а безответственное поведение людей.

Ранее редакция сообщала о том, что 13 пляжей действует в Новосибирской области.