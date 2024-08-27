Новосибирская область хочет сэкономить на создании приюта для животных

Новосибирская область протестирует опыт Амурской области по организации приютов для животных. Об этом сообщил начальник отдела госветслужбы районов области Даниил Миловидов. Речь идет о реконструкции существующих приютов вместо строительства новых.

— Мы определили локацию в Татарском районе и проводим подготовительные мероприятия для создания приюта по содержанию отловленных животных. Документация будет подготовлена к концу этого – началу следующего года, — сообщил Миловидов.

По его словам, приют будет создан на базе существующего, но после реконструкции должен соответствовать всем требованиям, которые прописаны в 488-ФЗ.

— Мэрия Новосибирска сейчас планирует строить новый приют с нуля. Для соответствия всем требованиям 488-ФЗ в него необходимо вложить около 600 млн рублей. При реконструкции сумму сокращается до 150 млн рублей, — говорит Даниил Миловидов.

Приют в Татарске будет ориентирован на содержание примерно 350 собак и около 50 кошек. Он также отметил, что в 2024 году Новосибирская область выделит 40,5 млн рублей на отлов и содержание безнадзорных животных. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Между тем председатель МОО «ХАТИКО» (Татарск) Юлия Ланг сообщила Infopro54, что в Татарске нет ни одного работающего приюта для животных.

— Наша организация — единственная, работающая с безнадзорными животными. Мы неоднократно обращались в администрацию района с просьбой выделить нам территорию или помещение для организации приюта, но безрезультатно, — говорит Юлия Ланг. — Животные у нас находятся на передержках у местных жителей. Так, у одной женщины около 80 кошек, у другой 20 собак. Но в основном мелкие передержки по 2-3 собаки и 3-5 котов.

Собеседница редакции сообщила, что в Татарске планировали строить муниципальный приют. Под него было выделено место на улице Раздольной. В июне 2024 года в группе администрации Татарского района появлялось сообщение с места будущего приюта с фото руководителя района, где сообщалось, что на участке уже заложен фундамент.

— А потом фото и сообщение исчезли, и появилась заметка, что в районе планируют создать приют для животных с абстрактным фото, — рассказывает собеседница Infopro54.

Судя по информации в СМИ Амурской области, владельцы приютов в регионе с 2022 года получают гранты на модернизацию: от 3 до 10 млн рублей. Целевой бюджет на всю область в 2023 году составлял около 55 млн рублей. На начало 2024 в регионе работали 4 обновленных приюта. Среди основных требований к претендентам на грант — наличие у приюта собственного земельного участка и опыт работы с безнадзорными животными. Победитель может потратить средства на строительство новых вольеров для собак, закупку оборудования, обустройство площадок для выгула.

Напомним, новосибирский приют для бездомных животных планируется построить на Толмачевском шоссе, 53а. В 2022 году, когда проект приюта на 250 собак и 50 кошек выносился на рассмотрение горсовета, его стоимость оценивалась в 80-100 млн рублей. Он включал в себя пять основных функциональных зон: карантинную, хозяйственную, зону выгула, административную и зону перспективного развития. На базе приюта также планировалось реализовать несколько новшеств в зоне перспективного развития. Во-первых, создать хоспис, где будут находиться под присмотром специалистов — кинологов и зоопсихологов — больные животные и животные с необоснованной агрессией. Во-вторых, интерактивные площадки в формате контактных зоопарков. В-третьих, зоогостиницу.

В конце 2023 года начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения назвал сумму, необходимую для создания приюта для животных, — 630 млн рублей. Он подчеркивал, что себестоимость данного объекта большая, потому что в приюте предусмотрены несколько зданий. Для каждого необходима подготовка и проведение сетей.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается.