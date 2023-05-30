Экс-заместитель УФССП РФ по Новосибирской области получила условный срок и штраф

В Новосибирске суд вынес приговор бывшему заместителю УФССП РФ по региону Елене Кирилловой, которую обвиняли в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на Ленинский районный суд Новосибирска.

Согласно решению суда, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных органах.

Напомним, Елена Кириллова была задержана зимой 2022 года.

По версии следствия, в 2018 году она занимала должность начальника Ленинского отдела ФССП и за 50 тысяч рублей сняла должнику ограничение на выезд за границу. Позже выяснилось и о втором аналогичном эпизоде, который имел место в 2019 году.

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