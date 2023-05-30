Куда в Новосибирске предлагают сходить с ребёнком в первый день лета

В день защиты детей по всей территории Новосибирска будут работать десятки развлекательных площадок, организованных как профильными подразделениями мэрии, так и активами ТОСов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Среди наиболее масштабных из них, во-первых, традиционно Новосибирский зоопарк.

— В зоопарке заработает киноберлога, — говорит заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политике Ирину Соловьёву. — Она расположена около вольера бурых медведей. В ней можно будет посмотреть фильмы про медведей и историю зоопарка.

Вторая «традиционная» крупная площадка – напротив ГПНТБ. Здесь гостей праздника ожидают мастер-классы, конкурсы, интерактивные игры, выступления детей из модельных школ, школ единоборств, эстрадных центров, работа аниматоров, аквагрим и катание на лошадях. Праздник возле ГПНТБ будет продолждаться с 10 до 15 часов.

Третья крупная площадка, как уже сообщалось, запланирована на Михайловской набережной.

Помимо масштабных общегородских мероприятий, отдельные развлекательные программы пройдут на базе культурных учреждений районов и местных ТОСос.

С полным списком праздничных мероприятий в районах Новосибирска можно ознакомиться здесь.

Ранее редакция сообщала, как в Новосибирске отпраздновали день предпринимательства.