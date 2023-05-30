Штрафы за прием на работу уклонистов от армии предложили увеличить

Депутаты заксобрания Калужской области направили в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается в несколько раз увеличить штрафы для работодателей, которые приняли на работу граждан без документов воинского учета.

Речь идет о максимальной сумме в 100 тысяч рублей.

В частности, за оформление трудового договора без документов воинского учета штрафы на должностных лиц составят от 10 до 20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, на юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, согласно нововведениям, может появиться штраф (от пяти до 25 тысяч рублей) за скрытие от военного комиссариата информации о принятых на работу или об уволенных с нее гражданах, которые обязаны состоять, но не состояли на воинском учете. Аналогичный штраф будет назначаться за не предоставление измененных данных о состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете.

Напомним, что в настоящее время за трудоустройство военнообязанных граждан, которые скрываются от воинского учета, грозит наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Отмечается, что правительство одобрит законопроект только в случае его доработки. В соответствии с отзывом кабмина, для исключения административной ответственности за сокрытие от военного комиссариата данных о принятых на работу либо об уволенных с нее гражданах, которые обязаны состоять, но не состоят на воинском учете, нет никаких оснований.

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