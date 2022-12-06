Экс-замглавы Чановского района наказали за взятку «Hyundai Tucson»

Следственный комитет России по Новосибирской области собрал доказательства, которые признаны судом достаточными для вынесения приговора экс-заместителю главы Чановского района Андрею Тузову в получении должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, весной 2019 года заместитель главы администрации Чановского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергетике, используя служебное положение, получил на территории Октябрьского района города Новосибирска от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в качестве взятки автомобиль «Hyundai Tucson» стоимостью 930 тыс. рублей. В ответ он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции в одном из поселков Чановского района, с имеющимися нарушениями при его реконструкции, о которых осужденному было достоверно известно.

Преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками МВД России по Новосибирской области.

В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении в полном объеме.

— Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с запретом занимать должности на муниципальной службе в течении 5 лет, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России по Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала об аресте замминистра ЖКХ Новосибирской области за получение взятки при реализации нацпроекта «Чистая вода».