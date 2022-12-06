Ключевой игрок новосибирского мусорного рынка может выйти на рынок Оренбурга

ГК «ВИС», которая в течение нескольких лет была участником концессионного соглашения по строительству двух крупных мусорных полигонов в Новосибирской области, после разрыва договора в мае этого года заходит с проектом мусоросжигающего завода в Оренбург. Об этом сообщает Atas.info.
Конкурентами оренбургского бизнесмена на тендере в Новосибирске выступают МУП «Спецавтохозяйство» и АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат».
Ранее редакция сообщала, что прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора в Новосибирске на два млрд рублей.
Фото из группы «Экологии-Новосибирск» «ВКонтакте»
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