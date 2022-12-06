Ключевой игрок новосибирского мусорного рынка может выйти на рынок Оренбурга

ГК «ВИС», которая в течение нескольких лет была участником концессионного соглашения по строительству двух крупных мусорных полигонов в Новосибирской области, после разрыва договора в мае этого года заходит с проектом мусоросжигающего завода в Оренбург. Об этом сообщает Atas.info.

В то же время на «мусорные» концессии в Новосибирске заявилась компания из Оренбурга — ООО «Орбита», причем на оба лота. Напомним, по данным ЕАН, «Орбита» была зарегистрирована 31 октября компанией ООО «Природа». По данным сервиса «СПАРК», основным бенецифиаром новой структуры является владелец «Руссоли» и «Природа», бизнесмен Сергей Черный. Руководителем созданного ООО «Орбита» стал экс-руководитель курорта «Соленые озера» Алексей Сергеев, которая также принадлежит Сергею Черному. «Орбита» будет заниматься сбором неопасных отходов. УК компании составляет 10 тыс рублей.

Конкурентами оренбургского бизнесмена на тендере в Новосибирске выступают МУП «Спецавтохозяйство» и АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат».

Ранее редакция сообщала, что прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора в Новосибирске на два млрд рублей.

Фото из группы «Экологии-Новосибирск» «ВКонтакте»