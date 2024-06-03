У чиновника мэрии Новосибирска Виталия Витухина проходят обыски

У начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина проводятся обыски.

Как сообщил Infopro54 источник в органах городской власти, чиновник стал подозреваемым по уголовному делу.

— В рамках уголовного дела в рабочем кабинете Витухина и по его месту жительства проходят обыски, — пояснил собеседник.

Напомним, о задержании главы департамента потребительского рынка стало известно 3 июня. Как пояснил Infopro54 источник в мэрии, следственно-оперативные действия в отношении Виталия Витухина не связаны с коррупцией.

Также в понедельник стало известно о том, что под подозрение в коррупционном скандале попали гендиректор АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов и его заместитель. В чем именно обвиняются фигуранты уголовного дела — правоохранители пока не распространяются. Оба задержаны, в их рабочих кабинетах и по месту жительства также ведутся обыски.

— Задержания Зырянова и его заместителя не связаны с задержанием Витухина. Это абсолютно разные уголовные дела, — отметил источник в разговоре с Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин написал заявление об уходе по собственному желанию. Последним днем его работы в мэрии должно было стать 5 июня.