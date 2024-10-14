Экс-замглавы сельсовета под Новосибирском обвинили в хищении бюджетных средств

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение в отношении экс-замглавы администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Натальи Звягиной. Дело будет рассматривать Новосибирский районный суд

Бывшая чиновница подозревается в мошенничестве. По версии следствия УФСБ, в течение 6 лет — с апреля 2014 по ноябрь 2022 года — она похищала бюджетные средства, начисляя себе повышенную заработную плату, материальную помощь, не возвращала подотчётные средства. Кроме того, она фиктивно трудоустроила в администрацию свою родственницу. Ущерб, причиненный администрации Боровского сельсовета, оценивается в 7 млн рублей.

Имущество экс-чиновницы на сумму 7 млн рублей арестовано.

Ранее редакция сообщала о том, что депутата горсовета Бердска отправили под домашний арест. Он подозревается в хищении 3 млн рублей.