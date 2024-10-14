Рекламодателям

Экс-замглавы сельсовета под Новосибирском обвинили в хищении бюджетных средств

  • 14/10/2024, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Экс-замглавы сельсовета под Новосибирском обвинили в хищении бюджетных средств
Она начисляла себе повышенную зарплату и матпомощь

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение в отношении экс-замглавы администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Натальи Звягиной. Дело будет рассматривать Новосибирский районный суд

Бывшая чиновница подозревается в мошенничестве. По версии следствия УФСБ, в течение 6 лет — с апреля 2014 по ноябрь 2022 года — она похищала бюджетные средства, начисляя себе повышенную заработную плату, материальную помощь, не возвращала подотчётные средства. Кроме того, она фиктивно трудоустроила в администрацию свою родственницу. Ущерб, причиненный администрации Боровского сельсовета, оценивается в 7 млн рублей.

Имущество экс-чиновницы на сумму 7 млн рублей арестовано.

Ранее редакция сообщала о том, что депутата горсовета Бердска отправили под домашний арест. Он подозревается в хищении 3 млн рублей. 

Фото freepik, автор: rawpixel-com

141

Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : хищение бюджетных средств


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

На 100% избежать всех рисков невозможно, но минимизировать их возникновение — вполне реально
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Жители Новосибирска не хотят идти на концерт Ларисы Долиной
14/10/24 15:00
Общество
Число умерших людей в 1,5 раза превысило число родившихся в Новосибирской области
14/10/24 14:00
Общество
Подписи за остановку нового строительства собирают в жилмассиве Новосибирска
14/10/24 13:00
Недвижимость Общество
Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной на два месяца
14/10/24 12:45
Общество
Свыше 1150 единиц спецтехники готовы к уборке снега с автодорог региона
14/10/24 12:35
Власть
Отправлять солдат-срочников на СВО предложил генерал из Новосибирска
14/10/24 12:20
Общество
Экс-замглавы сельсовета под Новосибирском обвинили в хищении бюджетных средств
14/10/24 12:00
Власть Право&Порядок
Встреча «Клуба Директоров»: «Маркетинг – актуальные и работающие инструменты»
14/10/24 11:36
Бизнес
В Новосибирске стали быстрее строить загородные дома
14/10/24 11:30
Бизнес Недвижимость
Названы имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза»
14/10/24 11:15
Технологии
Нейросеть помогает выстраивать работу на онлайн-платформах
14/10/24 10:43
Технологии
Дмитрий Богомолов стал министром строительства Новосибирской области
14/10/24 10:30
Власть Отставки и назначения
Наступившая неделя порадует теплом жителей Новосибирска
14/10/24 10:04
Общество
В России может возникнуть дефицит какао-продукции
14/10/24 9:30
Бизнес Общество
В Новосибирске резко вырос спрос на кроссовки
14/10/24 9:00
Бизнес Общество
Комета Atlas промчится над Новосибирском вечером 13 октября
13/10/24 18:00
Общество
Снегопад обрушился на сёла под Новосибирском
13/10/24 17:00
Общество
В Новосибирске задержали убийцу, 17 лет находившегося в розыске
13/10/24 16:00
Право&Порядок
Пожар уничтожил частный дом на Военной в Новосибирске
13/10/24 15:00
Происшествия
Тёплый ноябрь пообещал жителям Новосибирска главный синоптик страны
13/10/24 14:00
Общество
Популярное
Редкую рыбку-семидырку выловил рыбак в Новосибирске
14/10/24 13:30
Осенняя хандра: как отличить её от депрессии и чем себе помочь?
14/10/24 11:52
В Новосибирске в результате пожара сгорели два частных дома
14/10/24 11:00
10-летний мальчик пострадал в ДТП с иномаркой в Новосибирске
13/10/24 9:21
В Новосибирске автомобиль задавил 4-летнего ребенка когда сдавал назад
11/10/24 17:30
Мужчине, ударившему по шее полицейского, назначили условный срок в Новосибирске
11/10/24 15:30
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты
11/10/24 9:00
Прошел очередной питчинг проектов Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
10/10/24 9:00
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом
8/10/24 9:00
20-летний юбилей отмечает крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области
1/10/24 16:09
Сибиряки наращивают объем накоплений второй год подряд
27/09/24 14:40
Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объекты
27/09/24 10:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска