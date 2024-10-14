Осенняя хандра: как отличить её от депрессии и чем себе помочь?

Именно в это время многие люди начинают ощущать упадок сил и подавленность. Некоторые даже начинают задумываться, а не депрессия ли это? Однако в большинстве случаев всё гораздо проще — скорее всего, речь идёт об осенней хандре. Что это за состояние, как с ним справиться и как отличить его от депрессии — куда более серьёзного нарушения?

Почему нам часто бывает тоскливо осенью?

Осенняя хандра — подавленное эмоциональное состояние, для которого свойственна грусть, тоска (в некоторых случаях даже апатия), а также недостаток энергии, повышенная утомляемость. А осенней её называют, так как это сезонный недуг, настигающий многих людей именно в этот период.

Это меланхоличное состояние не относится к клиническим расстройством, хотя иногда может существенно влиять на психологическое и даже физическое благополучие. Вызвано оно естественными природными факторами: световой день сокращается и витамина D в организме вырабатывается меньше.

С наступлением холодов организм естественным образом начинает беречь энергию, чтобы подготовиться к сложному зимнему периоду. Это может выражаться в повышении аппетита и сонливости.

Также снижается и выработка эндорфинов — нейропептидов, способных повышать настроение. Поэтому осенью некоторые могут впадать в меланхолию и чувствовать усталость.

Как справиться с осенней хандрой?

Осенняя хандра не является серьёзным нарушением и, в большинстве случаев, с ней можно справиться самостоятельно. Это состояние свойственно многим людям, поэтому не стоит переживать.

К основным признакам хандры относят следующие:

подавленное эмоциональное состояние;

недостаток энергии, утомляемость;

сонливость.

Это состояние похоже на акклиматизацию. Оно наступает с приходом холодов и продолжается обычно где-то две недели, а после симптомы исчезают. Однако можно и не ждать, пока «пройдёт само», а помочь себе и облегчить эти признаки хандры. Улучшить настроение в осенний период помогут:

Яркие вещи. Широко известно, что цвета оказывают влияние на настроение, восприятие и внимание. Неслучайно, например, в школах стены часто красят в зелёный цвет — он успокаивающе действует на нервную систему и стабилизирует эмоциональное состояние. Также приём с цветовой гаммой используют многие режиссёры — например, триллеры снимают в мрачных тонах, а для романтических фильмов и комедий используют яркую палитру.

Внимательное отношение к себе. Специалисты рекомендуют прислушиваться к своим естественным циклам. В этот период хорошо будет немного снизить ритм жизни и спокойно решить несложные дела: разобрать вещи дома, навести порядок, выбросить лишнее.

Отдых. Позвольте себе расслабиться. Здоровый сон и возможность просто полежать под одеялом, ничего не делая и просматривая фильмы, отлично помогают вернуться в нормальное состояние.

Найдите источник энергии внутри себя. Подумайте, что вам нравится делать больше всего? Что приносит больше всего радости, какие занятия поднимают настроение естественным образом? Например, кто-то обожает готовить, кому-то нравится читать, а кому-то заряд положительных эмоций дают встречи с друзьями или прогулки на свежем воздухе.

Займитесь спортом. Физические упражнения не только помогают держать себя в форме, но и напрямую влияют на выработку эндорфина. Также во время физической активности вырабатывается серотонин, известный как «гормон радости».

Когда нужно обратиться к врачу?

К сожалению, иногда причины подавленного состояния находятся намного глубже и не связаны с одной лишь осенней хандрой.

Если вы ощущаете упадок сил и апатию долгое время, эмоциональный фон не возвращается к норме, следует обратиться к специалисту. Не стоит запускать это состояние, пренебрегать им. Если вы чувствуете, что самостоятельно не справляетесь, обязательно обратитесь за помощью.

Изучением закономерностей возникновения тех или иных психологических состояний, а также особенностей функционирования психики, занимается психология. Соответственно, поставить диагноз «депрессия» может клинический психолог, но для этого также потребуется заключение врача-психотерапевта.

Вот несколько признаков, которые помогут вам самостоятельно понять, что состояние вышло за пределы нормы и нужна помощь специалиста:

осенняя хандра наступает в холодное время года, когда световой день сокращается, а депрессия проявляется в любой период;

причина хандры — плохая погода, нехватка света, адаптация организма к холодам. Депрессивное состояние возникает на фоне длительного стресса или сильного травмирующего переживания, а также из-за неразрешённых межличностных конфликтов, внутренних проблем и прочих переживаний, долгое время терзающих человека;

хандра исчезает естественным образом, когда организм уже адаптировался к смене погодных условий. Депрессия при отсутствии лечения усугубляется, а психологические проблемы могут прогрессировать.

Чтобы не запустить это состояние, обращайте внимание на такие тревожные симптомы, как: неспособность самостоятельно регулировать своё эмоциональное состояние, неоправданный пессимизм, беспричинное изменение аппетита (его отсутствие или, наоборот, стремление «заесть» проблемы), проблемы со сном, ангедония (неспособность получать удовольствие даже от тех вещей и занятий, которые раньше приносили радость), когнитивные нарушения (рассеянность, снижение памяти).

Перечисленные выше признаки в комплексе могут свидетельствовать о более серьёзных проблемах, чем обычная осенняя хандра. В этом случае обязательно нужно обратиться к специалисту.