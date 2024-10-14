Рекламодателям

Отправлять солдат-срочников на СВО предложил генерал из Новосибирска

  • 14/10/2024, 12:20
Автор: Ольга Кирсанова
Отправлять солдат-срочников на СВО предложил генерал из Новосибирска
Валерий Косухин «раздал» функционал новобранцев в зоне Спецоперации

Глава Новосибирского военного института генерал-майор Валерий Косухин высказался об отправке солдат-срочников в зону Специальной военной операции. Офицер отметил, если новобранцы попадают на СВО, их роль должна быть связана со вспомогательными задачами.

— В современном мире война изменилась: сейчас требуется не только физическая, но и интеллектуальная подготовка бойцов. Так как большую роль играют беспилотные системы и высокоточные вооружения, подготовка солдат должна быть на высшем уровне, — пояснил Om1 Новосибирск Косухин.

Он также объяснил, что задачи срочников в СВО должны ограничиваться тыловыми обязанностями, такими как ремонт и восстановление техники, обеспечение логистики и поддержка боевых подразделений.

— Отправлять на передовую срочников нельзя. Для этого нужны подготовленные профессионалы. Но базовая подготовка должна дать им возможность поддерживать армию на других фронтах, —заявил генерал.

Глава НВИ подчеркнул, что каждый солдат должен чётко понимать свою миссию и за что он сражается.

Напомним, с 1 октября в России стартовал осенний призыв срочников для службы в армии. Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным, до 31 декабря планируется призвать 133 тысячи человек. Отправлять новобранцев со сборных пунктов в места прохождения службы планируют с 15 октября.

С 1 января 2024 года призывной возраст россиян увеличили с 27 до 30 лет. При этом минимальный возраст остался на уровне 18 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская школьница с позывным «Ребенок» спасает раненных бойцов в зоне СВО. Девушка с детства мечтала стать врачом. Однако, как только получила аттестат, она подписала контракт с Министерством обороны РФ.

Фото пресс-службы правительства НСО

2 934

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : срочники на СВО призыв в армию генерал Валерий Косухин


0
4

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

На 100% избежать всех рисков невозможно, но минимизировать их возникновение — вполне реально
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Жители Новосибирска не хотят идти на концерт Ларисы Долиной
14/10/24 15:00
Общество
Число умерших людей в 1,5 раза превысило число родившихся в Новосибирской области
14/10/24 14:00
Общество
Подписи за остановку нового строительства собирают в жилмассиве Новосибирска
14/10/24 13:00
Недвижимость Общество
Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной на два месяца
14/10/24 12:45
Общество
Свыше 1150 единиц спецтехники готовы к уборке снега с автодорог региона
14/10/24 12:35
Власть
Отправлять солдат-срочников на СВО предложил генерал из Новосибирска
14/10/24 12:20
Общество
Экс-замглавы сельсовета под Новосибирском обвинили в хищении бюджетных средств
14/10/24 12:00
Власть Право&Порядок
Встреча «Клуба Директоров»: «Маркетинг – актуальные и работающие инструменты»
14/10/24 11:36
Бизнес
В Новосибирске стали быстрее строить загородные дома
14/10/24 11:30
Бизнес Недвижимость
Названы имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза»
14/10/24 11:15
Технологии
Нейросеть помогает выстраивать работу на онлайн-платформах
14/10/24 10:43
Технологии
Дмитрий Богомолов стал министром строительства Новосибирской области
14/10/24 10:30
Власть Отставки и назначения
Наступившая неделя порадует теплом жителей Новосибирска
14/10/24 10:04
Общество
В России может возникнуть дефицит какао-продукции
14/10/24 9:30
Бизнес Общество
В Новосибирске резко вырос спрос на кроссовки
14/10/24 9:00
Бизнес Общество
Комета Atlas промчится над Новосибирском вечером 13 октября
13/10/24 18:00
Общество
Снегопад обрушился на сёла под Новосибирском
13/10/24 17:00
Общество
В Новосибирске задержали убийцу, 17 лет находившегося в розыске
13/10/24 16:00
Право&Порядок
Пожар уничтожил частный дом на Военной в Новосибирске
13/10/24 15:00
Происшествия
Тёплый ноябрь пообещал жителям Новосибирска главный синоптик страны
13/10/24 14:00
Общество
Популярное
Редкую рыбку-семидырку выловил рыбак в Новосибирске
14/10/24 13:30
Осенняя хандра: как отличить её от депрессии и чем себе помочь?
14/10/24 11:52
В Новосибирске в результате пожара сгорели два частных дома
14/10/24 11:00
10-летний мальчик пострадал в ДТП с иномаркой в Новосибирске
13/10/24 9:21
В Новосибирске автомобиль задавил 4-летнего ребенка когда сдавал назад
11/10/24 17:30
Мужчине, ударившему по шее полицейского, назначили условный срок в Новосибирске
11/10/24 15:30
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты
11/10/24 9:00
Прошел очередной питчинг проектов Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
10/10/24 9:00
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом
8/10/24 9:00
20-летний юбилей отмечает крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области
1/10/24 16:09
Сибиряки наращивают объем накоплений второй год подряд
27/09/24 14:40
Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объекты
27/09/24 10:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска