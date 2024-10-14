Отправлять солдат-срочников на СВО предложил генерал из Новосибирска

Глава Новосибирского военного института генерал-майор Валерий Косухин высказался об отправке солдат-срочников в зону Специальной военной операции. Офицер отметил, если новобранцы попадают на СВО, их роль должна быть связана со вспомогательными задачами.

— В современном мире война изменилась: сейчас требуется не только физическая, но и интеллектуальная подготовка бойцов. Так как большую роль играют беспилотные системы и высокоточные вооружения, подготовка солдат должна быть на высшем уровне, — пояснил Om1 Новосибирск Косухин.

Он также объяснил, что задачи срочников в СВО должны ограничиваться тыловыми обязанностями, такими как ремонт и восстановление техники, обеспечение логистики и поддержка боевых подразделений.

— Отправлять на передовую срочников нельзя. Для этого нужны подготовленные профессионалы. Но базовая подготовка должна дать им возможность поддерживать армию на других фронтах, —заявил генерал.

Глава НВИ подчеркнул, что каждый солдат должен чётко понимать свою миссию и за что он сражается.

Напомним, с 1 октября в России стартовал осенний призыв срочников для службы в армии. Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным, до 31 декабря планируется призвать 133 тысячи человек. Отправлять новобранцев со сборных пунктов в места прохождения службы планируют с 15 октября.

С 1 января 2024 года призывной возраст россиян увеличили с 27 до 30 лет. При этом минимальный возраст остался на уровне 18 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская школьница с позывным «Ребенок» спасает раненных бойцов в зоне СВО. Девушка с детства мечтала стать врачом. Однако, как только получила аттестат, она подписала контракт с Министерством обороны РФ.