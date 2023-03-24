С 1 апреля Казахстан запустит систему для контроля за товарами, реэкспортируемыми в РФ

Программа контроля за импортируемыми и экспортируемыми товарами в Казахстане начнет работу с 1 апреля, пишет Financial Times со ссылкой казахстанского чиновника.

Такая система призвана отслеживать весь путь товара от границы до границы в режиме реального времени.

По словам собеседника издания, Казахстан не желает быть площадкой для обхода западных санкций, но при этом не собирвется вводить ограничений на торговлю с Россией.

Напомним, что по итогам прошлого года объем казахстанского экспорта в Россию увеличился на 25% до $8,8 млрд.

Так, например, полупроводников было поставлено на $3,7 млн против $12 тыс. в 2021-ом, отмечает Financial Times.

Ранее редакция сообщала, что Турция отказалась обслуживать и заправлять самолеты российских авиакомпаний.

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