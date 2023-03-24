Минздрав планирует увеличить количество военных кафедр в медвузах в четыре раза

Ряд медицинских вузов России заявили о готовности открыть военные кафедры. На сегодняшний день, как их сейчас называют, военные учебные центры работают в четырех институтах: Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова, Московском госмедико-стоматологическом университете имени Евдокимова, Ростовском государственном и Тихоокеанском медуниверситетах. На их базе обучают студентов на кадровых офицеров и офицеров запаса. Курс обучения длится от 4 до 6 лет в зависимости от направления.

В следующем году количество таких центров в мединститутах России может увеличиться в четыре раза, пишет «Ъ» со ссылкой на сообщение Минздрава.

Напомним, что раньше в России в гражданских вузах имелись военные кафедры или факультеты, но в 2019 году их переименовали в военные учебные центры. И до того, как были приняты поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, выпускник, прошедший подготовку на военной кафедре, становился рядовым, сержантом или офицером запаса и освобождался от службы в армии. Выпускники ВУЦ становились офицерами, которым нужно было отслужить три года. После внесения поправок готовить офицеров запаса или действительной службы, а также сержантов и рядовых запаса стали только в созданных новых военно-учебных центрах.

Следует отметить, что инициатором усиления «военно-медицинской составляющей образования будущих военных медиков» выступила депутата Госдумы Яна Лантратова. Она озвучила результаты опроса медработников, согласно которым больше половины гражданских врачей не знают, как оказывать военно-полевую помощь. Чуть более 30% опрошенных подтвердили, что их воинская должность и военно-учетная специальность соответствуют полученному медобразованию.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации.

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