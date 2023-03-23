Группа из Новосибирска вывела за границу валюту на 430 млн рублей

В Заельцовском районном суде вынесен приговор в отношении обвиняемых в совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным суда, что в период с октября 2016 по февраль 2021 года группа лиц (7 человек – прим. Ред) по предварительному сговору с целью извлечения материальной выгоды, незаконно оказывала услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета зарубежных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки города Новосибирска. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму более 430 миллионов рублей.

Суд назначил виновным наказание от 3 до 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом.

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